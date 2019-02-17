خاص الفن-سارة أبي كنعان تتوجه إلى الأردن لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة ​سارة أبي كنعان​في حديث خاص لموقع "الفن"، انها تستعد للسفر الى الاردن للمشاركة في نشاط انساني مع جمعية عالمية (كانت قد بدأت العمل معها خلال وجودها بأميركا منذ سنوات) وتساعد سارة هذه الجمعية في مساعدة الاطفال الذين تأذوا بالحرب والتي انعكست عليهم سلبا .

واكدت سارة ان هذا الحدث يتضمن رسالة كبيرة بالنسبة لها وهي سعيدة لمشاركتها به وستقوم بجولة على عدد كبير من المدارس والاماكن.

يذكر أن سارة تخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بالقلب" كتابة الممثل والكاتب طارق سويد وتؤدي سارة دور البطولة الى جانب الممثل اللبناني بديع أبو شقرا ونخبة من الممثلين منهم كارمن لبس، رنده كعدي، غبريال يمين، نوال كامل وغيرهم.