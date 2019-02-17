الرقابة تنفي التعنت مع فيلم تامر حسني

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نفى رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية د.خالد عبد الجليل ما تردد عن تعنت جهاز الرقابة مع سيناريو فيلم "كل سنة وانت طيب" الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني مؤكداً على أنه لا ملاحظات حول هذا الفيلم، وسيحصل على إجازة من جهاز الرقابة قريباً.

وأضاف عبد الجليل أن الطبيعي في التعامل مع الافلام السينمائية هو حصولها على موافقة الرقابة قبل البدء في التصوير، لكن ما حدث هو أن فريق العمل قاموا بالتصوير بالفعل قبل أن يحصلوا على موافقة الرقابة وصوروا مشاهد العمل في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن العمل يجمع في بطولته خالد الصاوي، زينة وعائشة بن أحمد. وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق، ومن المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل بالصالات في مصر والوطن العربي.

