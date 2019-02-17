شكرا لقرائتكم خبر عن شادية فى حوار نادر: أنا ربة منزل ممتازة.. ولهذا السبب رفضت الغناء على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الراحلة شادية، من خلال ردود نادرة لقراء مجلة الكاميرا اللبنانية عام 1976، أنها ربة منزل ممتازة، وأنها لا تشعر بالندم أبداً عن أى أغنية قديمة لها.

جاء ذلك فى كتاب نادر أصدرته المكتبة الحديثة للطباعة والنشر بالعاصمة اللبنانية بيروت، حصلنا عليه من مجموعةshadiawia_fans الذى يكشف عن الجديد للفنانة الراحلة.

وجاءت أسئلة القراء كالتالى:

ما هو أملك فى الحياة؟

أن أصبح أنا، وأن أقدم العمل الفنى الرفيع الذى يرضى الجمهور بصرف النظر عن مقدم هذا العمل.

قرأت فى إحدى المجلات الفنية أنك ربة منزل ممتازة؟ فهل هذا صحيح؟

اللى نشر عنى إنى ربة منزل ممتازة ممكن يكون صحيح.

من خلال الأحاديث الصحفية واللقاءات المختلفة فى البرامج الإذاعية والتليفزيونية لمسنا أن الذى يمنعك من الغناء فى الحفلات العامة هو كثرة الفنانين.. فلماذا لا تقيمين حفلات فردية ولو حفلة واحدة كل شهر؟

ليس ما يمنعنى من الغناء على المسرح هو كثرة المطربين والمطربات، لكن الفن يتطلب منا دائماً التجديد، وعندما يتطور شكل الغناء على المسرح سأستطيع أنا وزميلاتى أن نغنى، أما أن تغنى وراءنا الفرقة الموسيقية فهذا تكرار، أنا أؤمن بأن الفنانة الوحيدة التى يمكنها عمل ذلك فقط هى سيد الغناء المرحومة كوكب الشرق.

لماذا لم نشاهد لك أفلاما مع الفنان عبد الحليم حافظ؟.. وهل سنرى قريبا أفلاما من بطولتك وبطولة الفنان عبد الحليم؟

لم يحدث بعد.. وربما فى المستقبل؟

أى اسم تفضلينه أن يطلق عليك.. شادية الممثلة أم المطربة؟

شادية الممثلة.