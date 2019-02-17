شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات جديدة لحفل خالد سليم بدار أوبرا الإسكندرية.. اعرف قال لجمهوره ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد استقباله بالورود من قبل جمهوره داخل مسرح دار أوبرا الإسكندرية أمس، نشر الفنان خالد سليم الكثير من الفيديوهات لحفلته قبل التصوير وكلمته التى وجهها لجمهوره الذى ملئ كل أركان المسرح فى حفل "كامل العدد".

وطلب سليم من جمهوره فى الفيديو المنشور، رفع الكروت الخاصة بعيد الحب والورود عالياً، كما وجه الشكر للجمهور الحاضر داخل المسرح ولإدارة دار الأوبرا فى الإسكندرية، وظهوره اثناء استلامه بعض الورود من قبل جمهوره.

وغنى سليم باقة من أشهر أغانيه التى اشتهر بها خلال مشواره الفنى؛ منها "حلم عمرى، عشنا قد إيه، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، عيش، هتروح بدرى ليه، وعد منى، بلاش الملامة ولا ليلة ولا يوم، أربع حروف، قابلت عينيك، قالت أحبك، لسه كبير" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم اغنية "لسة كبير" الذى طرحها منذ فترة، وحققت نجاحا كبيرا والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل، وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.