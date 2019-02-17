فيديو.. الموسيقار العالمى "يانى" مع أول نسخة مكتوبة للقرآن فى أوزبكستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إحيائه العديد من الحفلات بمناسبة عيد الحب فى مدينة دبى، زار الموسيقار العالمى يانى دولة أوزبكستان لاستكمال اقامه حفلاته المقبلة. وشارك الموسيقار العالمى جمهوره بمقطع فيديو من أمام أول "مصحف" مكتوب فى العالم داخل مسجد طشقند فى دولة أوزبكستان، معلقاً على الفيديو بأنه رؤية للتاريخ وسط اندهاشه من روعة المنظر. ولم يقتصر الموسيقار العالمى المعروف عنه حبه للتاريخ الإسلامى بنشر فيديو له بجوار المصحف الأول فى التاريخ، ونشر منذ قليل صورة تجمعه مع ورقات المصحف وكتب "لحظة مع القرآن الأول، والشعور بالتاريخ".

يانى مع القرآن الأول فى التاريخ ويذكر أن يانى قد أحيا حفلاً موسيقياً عالمياً فى السعودية قبل أيام، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافى، الذى أقيم فى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، واستقل يانى منطادا ليحظى برؤية جمال الطبيعة الساحرة، كما نشر صورة آخرى يرتدى فيها "شال" سعوديا.

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