نجوم الفن ينعون شهداء القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نعى عدد من نجوم الفن رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية في المحافظة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن.

ونعرض لكم في التقرير التالي نجوم الفن الذين علّقوا على الحادث الإرهابي الغاشم:

ويزو

نشرت نجمة فريق مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها: "سلاما على من يحاربون بالليل وفي الصباح بالأكفان قد عادوا، الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته".

بدرية طلبة

نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة للشهداء، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل خائن ربنا يرحم شهداءنا ويصبر أهاليهم لاحول ولا قوة الا بالله".

هبة عبدالحكيم

نشرت الفنانة هبة عبدالحكيم صورة للشهداء عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "رحم الله شهداء الوطن حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يرحمنا جمعيا يا رب".

أحمد السقا

نشر الفنان أحمد السقا صورة، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "سلامًا على من يحاربون بالليل.. وفي الصباح بالأكفان قد عادوا".