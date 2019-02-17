محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.
وظهرت "ديانا" في الصور بفستان أسود كلاسيكي أنيق، وتزينت بطاقم ألماس، وعلقت: "كل فرحة تصنعها لغيرك، ستعود لك وهي أجمل".
يذكر أن ديانا كرزون أطلقت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حب تقليدي"، احتفالًا بعيد الحب، وهي باللهجة الخليجية من كلمات محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور.
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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