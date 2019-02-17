رامي عياش يعلق على ألبوم نوال الزغبي.. وهكذا ردت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: هنأ المطرب رامي عياش صديقته المطربة اللبنانية الكبيرة نوال الزغبي على ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم "كده BYE"، عبر صفحته الشخصية بموقع "توتير". وكتب "رامي" في تغريدة له: "مبروك يا حبيبة قلبي الألبوم وكل ألبوم يتكلل بالنجاح، محبة الناس واستمراريتك دليل على اهتمامك وتعبك على فنك واسمك.. منحبك". من جانبها ردت نوال الزغبي في تغريدة قائلة: "شكرا يا صديقي الغالي اللي منشوف حالنا فيك وإنت دايما مبدع بأعمالك وأغنيتك الجديدة رائعة". ألبوم "كدة BYE" يضم 10 أغنيات صورتها جميعا على طريقة الفيديو كليب، منها 7 باللهجة المصرية، وتعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم خالد تاج الدين، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى ونديم الشاعري.

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