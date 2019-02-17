بكلمات مؤثرة.. صلاح عبدالله ينعي شهداء شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان صلاح عبدالله، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، شهداء حادث استهداف ارتكاز أمني بشمال سيناء، صباح أمس السبت.

وعلق: "كان فاضلهم أيام وتنتهي خدمتهم في الجيش، كل واحد فيهم كان عنده حلم إزاي بعد ما يخرج هيعيش، الجنة اللي إنتوا فيها دلوقتي يا أبطال أفضل وأجمل وأروع كتير من كل أحلامكم، مبروك يا ولاد".

وأسفر الهجوم عن استشهاد 14 جنديا من أبناء القوات المسلحة، صباح أمس السبت.