محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان صلاح عبدالله، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، شهداء حادث استهداف ارتكاز أمني بشمال سيناء، صباح أمس السبت.
وعلق: "كان فاضلهم أيام وتنتهي خدمتهم في الجيش، كل واحد فيهم كان عنده حلم إزاي بعد ما يخرج هيعيش، الجنة اللي إنتوا فيها دلوقتي يا أبطال أفضل وأجمل وأروع كتير من كل أحلامكم، مبروك يا ولاد".
وأسفر الهجوم عن استشهاد 14 جنديا من أبناء القوات المسلحة، صباح أمس السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. صلاح عبدالله ينعي شهداء شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.