شائعات الموت الى متى؟ أنطوانيت نجيب أجدد الضحايا

ميرنا وليد - بيروت - لا تمر فترة قصيرة دون ان نسمع خبر كاذب عن وفاة احد الفنانين الكبار وكأن تقدمهم بالسن اصبح حديث الذين لا عمل لهم.

ففي اليومين السابقين نشر عدد من المواقع والوسائل الاعلامية والصفحات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي على خبر وفاة الممثلة السورية القديرة ​​أنطوانيت نجيب​​، في وقت نشرنا فيه خبر مرضها.

من المؤذي جدا ان يقرأ احد اقارب هذه الممثلة خبر وفاتها، وهذا النوع من الشائعات بدأ ينتشر بالسنوات الاخيرة جدا فكل فترة يعود ويتردد خبر وفاة كبارنا مثل فيروز وعادل امام ومنى واصف وغيرهم وهذا غير مقبول.