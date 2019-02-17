خاص وبالفيديو- سمير طنب يتحدث عن أعمال عابد فهد في هذا العام، فماذا كشف؟

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "​توقعات فنية​".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الممثل ​عابد فهد​ وعن أدواره التمثيلية لهذا العام، وعن تعاونه مع ممثلات تخطين سن الأربعين، فما الذي كشفه طنب؟

لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.