إصابة الرئيس فلاديمير بوتين في مباراة للجودو.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإصابة في يده خلال مباراة جودو، خاضها أمام البطل الأوليمبي الروسي لعام 2016، بيسلان مودرانوف، بمشاركة أعضاء المنتخب الروسى للجودو فى مركز «يوج سبورت» للجودو في مدينة سوتشى الساحلية جنوبى البلاد.

المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قال في تصريحات له: إصابة الرئيس عادية وطالت أصبعه في أثناء التدريبات في الجودو، وهو في حالة جيدة.. هكذا هي الرياضة.

وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، ذكرت أن اللاعب مودرانوف أصاب الرئيس في إصبعه خلال المباراة التي جاءت بناء على طلب من بوتين في سوتشي.

المباراة التدريبية جاءت عقب مشاركة بوتين في محادثات ثلاثية حول سوريا مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، في سوتشي.. وقال بوتين في تصريحات صحفية: إن الرياضة ساعدته على تحسين مزاجه.

الرئيس الروسي أضاف: إنها حقيقة طبية معروفة، مستوى الأدرينالين يزداد لدى الشخص الذي يمارس تمرينات جسدية، لذا يتحسن مزاجك، وتلقي نظرة مختلفة على العالم من حولك، ربما أستطيع أن أقول أنه يساعدك على الوصول إلى الحقيقة.