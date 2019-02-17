ميريهان حسين تكشف تفاصيل ما حدث مع خلال فترة سجنها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت الفنانة المصرية ميريهان حسين عقوبة الحبس لمدة أسبوعين في قضية «كمين الهرم»، وذلك بتهمة التعدي لفظيا على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

الفنانة المصرية كشفت تفاصيل ما حدث لها داخل السجن، حيث قالت إنها في البداية كانت تشعر بخوف وصدمة، ولكنها لم تبكِ ولا مرة طوال تواجدها هناك، حيث حاولت الحفاظ على تماسكها، مؤكدة أنها بمجرد أن خرجت من السجن دخلت في نوبة بكاء.

ميريهان قالت إن الحياة في السجن مختلفة، حيث أنها كانت تنام مبكراً وتستيقظ حوالي الساعة الثامنة صباحاً، مؤكدة أنها لقت معاملة جيدة داخل السجن، وكان هناك الكثيرات يعرفونها، مشددة على أن الحب الذي وجدته هناك خفف عنها كثيرا ما كانت تشعر به.

الفنانة المصرية أضافت أن المكان يحتوي على السلبي والإيجابي، وأنها شاهدت نماذج كثيرة ومآسي كثيرة بين السجينات، فرأت بعضهن يكملن تعليمهن وأخريات يعيشن معاناة حقيقة بعيداً عن أولادهن، وبعضهن معهن أطفالهن داخل السجن، مشيرة إلى أن هذه النماذج جعلتها تشعر أن مصيبتها هينة.

ميريهان أكدت أنها هي من سلمت نفسها للشرطة، خاصة أن هذه القضية استمرت ثلاث سنوات فأرادت الخلاص منها، مشيرة إلى أن البعض حاول التدخل من أجل إنهاء القضية بشكل ودي، ولكنها قررت تسليم نفسها لإنهاء الأمر، مشددة على أن ما حدث لها علمها التحكم في غضبها.

وكانت ميريهان حسين قد احتفلت مؤخرا بخروجها من السجن مع أسرتها، وقد شاركت جمهورها صور من الاحتفال عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت بصحبة والديها وأشقائها، وهي تضع تاج على رأسها، وتقطع قالب من التورتة.

الفنانة المصرية علقت قائلة: «وما المحبة إلا السند في أوقات الشدة، شكرا من قلبي لكل اللي سألوا عليه و تعبوا نفسهم أوي عشان يتطمنوا عليه ويطمنوني... حبكم غمرني و طمنني، شكرا أهلى شكرا أصحابي شكرا جيراني شكرا جمهوري الحبيب».

وتعود القضية إلى اتهام الفنانة مريهان حسين بالقيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما تم اتهام ضابطى قسم الهرم بالتعدى على الفنانة وسبها وقذفها.