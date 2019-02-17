بشرى تلتقي أكبر مناضلة جزائرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية بشرى، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور لها مع أكبر مناضلة جزائرية.

بشرى، ظهرت في الصور برفقة المناضلة مليكة التي كانت تعمل في تمريض المصابين وقت المقاومة ضد الاستعمار وذلك خلال تواجدها لتسجيل حلقة بأحد البرامج الجزائرية.

بشرى، علقت على الصورة قائلة: «شرفت بمقابلة إحدى المناضلات الجزائريات في المقاومة ضد الاستعمار والتي كانت تخدم بالتمريض للمصابين والضحايا وكان اسمها الحركي مليكة، المرأة العربية الاستثنائية».

وكانت الفنانة المصرية بشرى، قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب جديد عبر موقع يوتيوب تهاجم فيه الفنان محمد رمضان، الذي اعتاد مؤخرا أن يتفاخر بنجاحاته في السينما والتلفزيون ويعد نفسه رقم واحد على الساحة.

وتقول بشرى في مطلع الأغنية الجديدة: “لو فاكر نفسه إنه لوحده جوا النادى، ده ملوك كتير دخلوا قبله من سنين”، وفي مقطع آخر: “كل الكلام يا عيني قاله على الفاضي ده محصلش رقم 70”.

فيديو كليب “كوبرا” كلمات أحمد يوسف وألحان أحمد عاطف، ومن إخراج وليد عطية، وإنتاج شركة “جيميني ميديا”، وهندسة صوت إسلام غلاّب.