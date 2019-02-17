الفنانة السورية ليلى الأطرش في طفولتها «شكل تاني»!.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت الفنانة السورية ليلى الأطرش صندوق ذكرياتها، وفاجأت محبيها بنشر صورة من طفولتها، مداعبة الفانز بتعليق كتبت فيه: «اديه مهضومة انا».

متابعو ليلى تفاعلوا مع الصورة بشكل واسع عبر تعليقات تغزلوا فيها بجمال ملامح طفولتها، بينما أكد أغلبهم على التغير الكبير الذي طرأ على الفنانة مع تقدم عمرها، وهو ما أرجعه البعض إلى خضوع ليلى لعمليات تجميل، في الوقت الذي اجتمع محبيها ومتابعيها على أنها ازدادت أنوثة وجاذبية.

من ناحية أخرى، تشارك ليلى الأطرش في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «حركات بنات» الذي تشارك في بطولته أمام دانا جبر، سوسن ميخائيل، ماهر شقرا، رنا الأبيض، والعمل من تأليف سعيد حناوي، إخراج محمد سليمان معروف، إنتاج شركة شقرا للإنتاج الفني.

يُذكر أن ليلى شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «جوليا» أمام ماجي أبو غصن، قيس الشيخ نجيب، وسام صباغ وسلطان ديب، وغيرهم، والعمل من تأليف مازن طه، وإخراج إيلي حبيب.