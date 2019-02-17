انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. مدينة البندقية تبهر زوارها في مهرجانها السنوي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 05:24 مساءً - بدأت مدينة البندقية الإيطالية احتفالات الكرنفال السنوية، السبت، بعرض للقوارب خلال الليل عبر قناة ريو دي كناريجيو، إحدى أشهر القنوات بالمدينة.

وتستمر هذه الاحتفالات لأكثر من أسبوعين وتجتذب أعداداً كبيرة من المحتفلين.

واصطف المتفرجون على جانبي القناة في الوقت الذي شقت القوارب المزخرفة طريقها عبر الممر المائي وسط أصوات الموسيقى، وستصل الاحتفالات، التي تسبق فترة صيام ما قبل عيد القيامة، إلى ذروتها في الخامس من مارس.

وقالت متحدثة إن عرض هذا العام يحتفي بالقمر بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على سير أول إنسان على ترابه، وفقاً لوكالة "رويترز".

جدير بالذكر أن البندقية تشهد هذا الكرنفال منذ قرون، ويشتهر بالأقنعة التي يضعها المشاركون على وجوههم.

وفي العقود الأخيرة أصبح هذا الكرنفال وسيلة جذب رئيسية للسائحين لمدينة البندقية.