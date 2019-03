شكرا لقرائتكم خبر عن بيت ميدلر تقدم أغنية فيلم Mary Poppins Returns والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من شتى أنحاء العالم إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، والمقرر أن يقام فى 24 فبراير الجارى فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وواحدة من مفاجآت الحفل هو تقديم النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ(73 عامًا) أغنية "The Place Where Lost Things Go" من فيلم.Mary Poppins Returns

أغنية "The Place Where Lost Things Go" غنتها النجمة العالمية إيميلى بلانت فى الفيلم لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، وذلك حيب موقع "جاست جيرد".

والأغنية من تأليف مارك شايمان وسكوت وايتمان، والأغنية مرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار " Best Original Song " كما رشح لنفس الفئة كل من " All The Stars " و"I’ll Fight" و"Shallow" و" "When A Cowboy Trades His Spurs For Wings .