شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة المعتزلة شيرين سيف النصر، إنها تتواجد حاليًا في لندن فى زيارة لشقيقها، وستعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت شيرين لـ"الخليج 365"، أن الصور التي تم تداولها على صفحات السوشيال ميديا قديمة جدًا منذ زوجها السابق من الدكتور رائف الفقي، الذي انفصلت عنه وإنها لم تتزوج حتى الآن .
جدير بالذكر أن مجموعة من رواد السوشيال ميديا تداولوا مؤخرًا مجموعة من الصور للفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر من عقد قرانها الأخير على الدكتور رائف الفقى وتردد أنها تزوجت وأنها تعيش في قصر والكثير من الشائعات غير الصحيحة.
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