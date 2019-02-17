شكرا لقرائتكم خبر عن "اشرب شاى" تقترب من 4 ملايين مشاهدة فى أقل من أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب النجم حمادة هلال من تحقيق 4 ملايين مشاهدة بواسطة كليب أغنيته الأخيرة "اشرب شاى" بعد طرح الأغنية منذ أقل من أسبوعين عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

حمادة هلال الذى ينشغل حاليًا بتصوير مسلسل "ابن أصول" الذى يشارك به ضمن موسم دراما رمضان 2019 يتعاون خلال الأغنية الأخيرة مع الثنائى أوكا وأورتيجا للمرة الأولى فى مشواره، وما أن طرحها حتى حققت ردود فعل واسعة من خلال جمهور حمادة الذى حرص على تقليدها بعدد من الفيديوهات على السوشيال ميديا.

مسلسل "ابن اصول" يشارك فيه بجانب حمادة هلال العديد من النجوم مثل سوزان نجم الدين، أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمد نجاتي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج شركة سينرجى وإخراج محمد بكير.

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