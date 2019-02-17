شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أنغام تروج لأغنية "حبايبنا" و"هقول لربنا إيه" قبل طرحهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت المطربة أنغام لأغنيتها الجديدة "هقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، حيث قامت بنشر برومو الأغنيتين عبر صفحتها بـ"الفيسبوك"، تمهيدا لطرحهما ضمن ألبومها الجديد استعدادًا لطرحه بالأسواق. Advertisements وكانت أنغام قد طرحت مؤخرا، أغنيتي: "يا ريتك فاهمني وبقول ناسياك" تزامنا مع احتفالات عيد الحب، الأولى من كلمات نادر عبد الله، ‏وألحان تامر عاشور، وتوزيع مادي، والثانية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عباية، وتوزيع وليد فايد.



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