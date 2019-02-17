شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تكشف عن صورة جديدة من كواليس فيلم "كل سنة وأنت طيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة زينة عن صورة جديدة من كواليس فيملها الجديد "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى، والذى تستكمل مشاهدها فيه حاليا، بعد الانتهاء من جزء كبير فى الأحداث بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ويسجل "كل سنة وانت طيب" التعاون الرابع سينمائيا بين زينة وتامر حسنى بعدما قدما سويا أفلام "حالة حب" عام 2004 و"سيد العاطفى" عام 2005 و"كابتن هيما" عام 2008، ويعود للقاء مرة اخرى بعد غياب 11 عاما.

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فيلم "كل سنة وأنت طيب" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح وإخراج سعيد الماروق فى ثانى تجاربه السينمائية بعد فيلم 365 يوم سعادة" مع أحمد عز.