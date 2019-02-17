هل تذكرون الفنان السعودي جواد العلي.. لن تتخيلوا كيف أصبح الآن

فاجأ الفنان السعودي جواد العلي جمهوره بصورة جديدة بدا فيها بشكل مختلف وبلوك جديد وذلك بعد غياب لسنوات طويلة عن الإعلام والساحة الفنية. وظهر جواد العلي خلال الصورة بملامح أكبر في العمر، وتخللت الخصلات البيضاء شعر رأسه. ونشر العلي الصورة تزامنا مع طرحه أغنية جديدة بعنوان “ما يهمه” عبر “يوتيوب”.

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