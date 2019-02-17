فايز المالكي يطالب بإيقاف حلقة برنامج الشريان عن هروب الفتيات

طالب الفنان فايز المالكي، أمس السبت بإيقاف حلقة برنامج دواد الشريان عن قضية هروب الفتيات، والتي من المقرر أن يناقشها البرنامج اليوم الأحد.

وقال المالكي تعليقًا على موضوع الحلقة : من المفترض ايقاف هذه الحلقه لما له من دور سلبي في فتح افاق البنات للهروب.

وأضاف: البحث عن الضجه دون تقديم حلول ماله داعي ..وأرجو قبولي رايي مثل ما قبلتو رايي في تغير اسم البرنامج من ماحنا بساكتين الي مع داود.