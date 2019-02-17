شاهد: هكذا علق الأتراك على من الأكثر جمالاً.. ياسمين صبري أو بثينة الرئيسي أو أمل العوضي

نشرت قناة على موقع اليوتيوب تقرير مصور من تركيا يسأل المواطنين الأتراك عن من الأكثر جمالاً لكل من الفنانات ياسمين صبري أو بثينة الرئيسي أو أمل العوضي.

وأختار بعض المارة بثينة الرئيسي ومنهم من اختار ياسمين صبري وأخرون اختاروا أمل العوضي.

وكشفت النتيجة عن حصول ياسمين صبري على المرتبة الأولى برصيد 4 أصوات، بينما حصلت أمل العوضي على 3 أصوات، وكذلك حصلت بثينة الرئيسي على 3 أصوات.