نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مقطع فيديو عبر حسابها في سناب شات وهي ترتدي عباءة وحجاب وتسأل جماهيرها هل هي مصرية الشكل لترد صديقتها مصورة الفيديو بإنها قد تكون سورية أو لبنانية ولكن ياسمين ترى إنها سعودية الشكل قائلة: أحسن ناس.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ياسمين صبري: شكلي سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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