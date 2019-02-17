حقق أعلى الإيرادات وتصدر الـ box office.. تفاصيل عرض أول فيلم لبناني في صالات السينما السعودية

تعرض صالات السينما السعودية فيلم «المهراجا» ليكون أول فيلم لبناني يعرض في المملكة، بعد أن حقق أعلى الإيرادات في لبنان، وتصدره الـ«box office» اللبناني بأكثر من 150 ألف مشاهد في 3 أسابيع.

ويتزامن عرض الفيلم مع حضور بطليه النجمين؛ زياد برجي، وداليدا خليل، إلى جانب المنتج المنفذ رائد سنان. كما يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب برجي اللبنانية داليدا خليل، وعباس جعفر، ودانا حلبي، وجوليا قصار، وإدمون حداد، وهو من إخراج فادي حداد.

من جهته وجه برجي تحية إلى الجمهور السعودي، ونشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي في «إنستغرام» شكر فيه المملكة لفتحها الأبواب أمام الفنانين العرب، مشيرا إلى أن الفيلم يعكس ثقافة العائلة اللبنانية التي تشبه ثقافة شقيقتها السعودية.