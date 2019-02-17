شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران، المطرب المصري تامر حسني، في فيديو كليب “ناسيني ليه” حيث ظهرت فيه كموديل. وأعلن الفنان تامر حسني، مساء أمس السبت، عن طرح الفيديو كليب على قنانه الرسمية باليوتيوب لأول مرة، وحظيت الأغنية على ترحيب واسع من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت المليون مشاهدة خلال الساعات الأولى من طرحه، وتنافست على صدارة الترند فى مصر.

من جهتها علقت أسيل على الكليب قائلة: “قصة لمست الغالب منا حتى لو مامرينا فيها نعرف أحد عاشها نعرف اثنين خسرو حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو انهم ماحاربوا عشان حبهم”.

وأضافت أسيل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “شكرًا كثير لتعليقاتكم الحلوة وأحاسيسكم واللي قاللي بكيتونا صدقوني أنا بكيت لما قالولي القصة قبل ما نبدأ تصوير”.

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كانت هذه تفاصيل خبر تخطى المليون مشاهدة في الساعات الأولى من طرحه.. شاهد: أسيل عمران تشارك تامر حسني في فيديو كليب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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