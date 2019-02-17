- 1/2
- 2/2
تعود فرقة " 500 ب" من جديد لتقديم عرض الرعب المسرحي "مخطوطة ابن اسحاق"، علي خشبة مسرح الهوسابير، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 22 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً.
الجندي، وهي تدور في إطار مرعب تتناول عالم الجن والأموات، وتدور أحداثها حول يوسف الذي يعثر على كتب تراثية ومخطوطات أثرية خلال البحث والتنقيب يتعرف من تلك المخطوطات على أحداث غريبة وقعت لرجل
يشار إلي أن "مخطوطة ابن أسحاق"، مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب حسن
يذكر أن العرض من إخراج أحمد زكي، ديكور العرض المسرحي عمرو عيسى، موسيقى عبدالرحمن منير، تصميم بوستر محمد أبو المعاطي، مخرج منفذ عمر الشاعر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. فرقة 500 ب تعرض من جديد مخطوطة ابن إسحاق علي الهوسابير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.