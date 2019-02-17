الجمعة.. فرقة 500 ب تعرض من جديد مخطوطة ابن إسحاق علي الهوسابير

مسرحية مخطوطة ابن اسحاق

كتبت - إيمان العوضي :

تعود فرقة " 500 ب" من جديد لتقديم عرض الرعب المسرحي "مخطوطة ابن اسحاق"، علي خشبة مسرح الهوسابير، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 22 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً.



يشار إلي أن "مخطوطة ابن أسحاق"، مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب حسن

الجندي، وهي تدور في إطار مرعب تتناول عالم الجن والأموات، وتدور أحداثها حول يوسف الذي يعثر على كتب تراثية ومخطوطات أثرية خلال البحث والتنقيب يتعرف من تلك المخطوطات على أحداث غريبة وقعت لرجليسمى ابن إسحاق البغدادي أثناء رحلته إلى مصر، حيث مر على قرية كل أهلها موتى وعرف بالمخطوطة سر موتهم و طريقة استدعاء مارد من الجان، ومن خلال بحثة حول الأمر تتوالي المفاجآت.يذكر أن العرض من إخراج أحمد زكي، ديكور العرض المسرحي عمرو عيسى، موسيقى عبدالرحمن منير، تصميم بوستر محمد أبو المعاطي، مخرج منفذ عمر الشاعر.