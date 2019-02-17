الخميس.. وائل كفوري يحيي حفلًا غنائيًا في دبي

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وائل كفوريكتبت - تقى عادل
يستعد الفنان وائل كفوري، ليلتقي بجمهوره من خلال إحيائه حفلاً غنائياً في دبي، ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الخميسالموافق 22 فبراير في منتجع "نخلة الجوميرا".
وكان أحيا كفوري ليلة عيد الحب في
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