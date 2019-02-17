الخميس.. وائل كفوري يحيي حفلًا غنائيًا في دبي

وائل كفوري

كتبت - تقى عادل

يستعد الفنان وائل كفوري، ليلتقي بجمهوره من خلال إحيائه حفلاً غنائياً في دبي، ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الخميس

الموافق 22 فبراير في منتجع "نخلة الجوميرا".

وكان أحيا كفوري ليلة عيد الحب في

العاصمة الأردنية عمان، في أحد الفنادق الكبرى، قدم مجموعة من أغنياته المفضلة لدى جمهوره بمناسبة عيد الحب، بالإضافة إلى إحيائه حفلاً غنائياً في لندن في إبريل القادم.