راندا البحيري تشيد بالتصميمات الجديدة لـ نرمين صفوت

كتبت - إيمان محمد

أشادت الفنانة راندا البحيري، بالكولكشن الجديد الذي طرحته مصممة الأزياء نرمين صفوت داخل معرضها بحي العجوزة

وقامت راندا بتجربة العديد من قطع الملابس الكاجوال، بالإضافة الى الإكسسوارات الذهبية والشنط الجلدية التي تناسب هذه الأطقم.

يأتي ذلك عشية احتفال مصممة الأزياء نرمين صفوت بعرض تصميماتها الجديدة من فساتين السواريه و التوبات والبلوزات والبناطيل والاسكريتات الكاجوال، بالإضافة إلى الإكسسوارات والشنط بمختلف أشكالها في حضور شريكها رجل الأعمال محمد مصطفى ومجموعة من أصدقائها من الوسط الفني والإعلامي منهم: الرابر الأردني ناصر أبو لافي والمنشد الديني محمود هلال والممثل عمرو براني

و رانيا رضا الحائزة على لقب الوصيفة الثالثة في مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة مس ايكو 2018 والإعلامي محمد بدر والمصور حسام حسين.

وقد أعربت نرمين صفوت عن سعادتها بتواجد الفنانة راندا البحيري معها وقيامها بارتداء وقياس أكثر من قطعة من ضمن التشكيلة الجديدة.

وقالت نرمين: إن جسد راندا يلائم كل التصميمات المطروحة وهي من الفنانات التي أحب العمل معها لتكون في أبهى صورة مع ملابس من تصميمي خاصة وهي تحضر لفيلمين

جديدين سمتهما الرئيسة المغامرة والأكشن لذلك قامت راندا بتجربة العديد من الملابس الكاجوال اليوم.

وأضافت نرمين أن الكولكشن الجديد بالكامل سيتم طرحه في شهر إبريل المقبل وأنها فضلت طرح بعضه الآن على سبيل التشويق لما هو قادم مستخدمة في ذلك خامات قماش مختلفة منها: الجوميه والتول والدانتيل بأسعار في متناول الطبقة المتوسطة والعليا؛ فأسعار الكاجوال والإكسسوار والشنط أقل من ألفين جنيه أما بالنسبة للسواريهات فتبدأ من خمسة آلاف فيما فوق.

وأشارت نرمين إلى أنها تتعامل مع العديد من الفنانات منهم: نورهان شعيب ومريم حسن وجيهان خليل وميرنا وليد وإيمان سلامة وسهر الصايغ بالإضافة إلى مشاركتها مؤخرًا كمصممة أزياء مع المطرب والمنشد الديني محمود هلال في كليبه الأخير بعنوان "أحبتي في الله".