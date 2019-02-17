زاب ثروت يشارك جمهوره صور حفله مع كايروكي

زاب ثروت كتبت - تقى عادل نشر مغني الراب الشهير "زاب ثروت" مجموعة صور من حفله الأخير في ساقية الصاوي، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك". موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك". أقيم الحفل يوم الجمعة الماضي بمشاركة عضو فريق كايروكي الفنان "أمير عيد"، بالإضافة إلى الموزع الموسيقي"ساري هاني"، والفنانة الشابة منة حسين. قدم ثروت خلال الحفل مجموعة من أغنياته ومنها "في السما، الغربة، الصحاب، دنيا".

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