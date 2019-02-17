شاهد.. مي عيدان تهاجم أصالة بسبب علاقتها بحمد قلم

كتبت - إيمان العوضي :

هاجمت الإعلامية الكويتية مي عيدان، المطربة أصالة نصري، وانتقدت تصرفاتها حيث نشرت مقطع فيديو لأصالة برفقة الإعلامي حمد قلم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت مي علي الفيديو قائلة: "اشفيها اصاله نايمه على كتف الرجال بهالطريقه وين طارق العريان.. عنجد طحتي من عيني"، وجاءت تعليقات متابعيها مليئة بالهجوم عليها

بسبب انتقادها الدائم لنجوم الفن ولسانها اللاذع.يذكر أن مي عيدان اعتادت إثارة الجدل من خلال مهاجة الفنانين، في برنامجها كشف حساب الذي تقدمه أبرزهم خديجة بن حمو ملكة جمال الجزائر، نوال الكويتية، و المطربة إليسا.