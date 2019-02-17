تعرف على سعر تذكرة حفل شارموفر على مسرح المنارة

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يستعد الفريق الغنائي الشهير "شرموفرز" لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق8 مارس، على أن يبدأ في تمام الساعة الـ5 مساءً، وتم تحديد سعر تذكرة موحد
طرح "شارموفرز" أحدث أغنياته"انفصام" التي تتضمن ألبومه الجديد الذي يحمل نفس العنوان، على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من 800 ألف مشاهدة.
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