تعرف على سعر تذكرة حفل شارموفر على مسرح المنارة

فريق شارموفرز

كتبت - تقى عادل

يستعد الفريق الغنائي الشهير "شرموفرز" لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق

8 مارس، على أن يبدأ في تمام الساعة الـ5 مساءً، وتم تحديد سعر تذكرة موحدبقيمة 150 جنيهاً.

طرح "شارموفرز" أحدث أغنياته"انفصام" التي تتضمن ألبومه الجديد الذي يحمل نفس العنوان، على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من 800 ألف مشاهدة.