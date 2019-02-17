بالفيديو.. أكرم حسني يكشف عن كواليس الواد سيد الشحات

كتبت - إيمان العوضي :

نشر الفنان أكرم حسني، مجموعة صورًا و مقطع فيديو من كواليس مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي يشارك به ضمن موسم دراما رمضان 2019، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق أكرم حسني قائلًا: "بحب الشغل مع فهمي عشان دايمًا في أعماله بيناقش قضايا مهمة بثري الثقافة في المجتمع المصري.. الواد

سيد الشحات.. دراما 2019"، وظهر في الصور برفقة أحمد فهمي الذي كان يرتدي ملابسًا كرتونية بلون وردي.يذكر أن مسلسل الواد سيد الشحات عبارة عن مجموعة من الاسكتشات الكوميدية المتصلة منفصلة، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، هشام قدري، محمد عبدالرحمن، أكرم حسني، تأليف مصطفي صقر، وإخراج أحمد الجندي.