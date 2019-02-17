نشر الفنان أكرم حسني، مجموعة صورًا و مقطع فيديو من كواليس مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي يشارك به ضمن موسم دراما رمضان 2019، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق أكرم حسني قائلًا: "بحب الشغل مع فهمي عشان دايمًا في أعماله بيناقش قضايا مهمة بثري الثقافة في المجتمع المصري.. الواد
يذكر أن مسلسل الواد سيد الشحات عبارة عن مجموعة من الاسكتشات الكوميدية المتصلة منفصلة، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، هشام قدري، محمد عبدالرحمن، أكرم حسني، تأليف مصطفي صقر، وإخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أكرم حسني يكشف عن كواليس الواد سيد الشحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.