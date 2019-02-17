تفاصيل حفل بلاك تيما في ساقية الصاوي

فريق بلاك تيما

كتبت - تقى عادل

يستعد الفريق الغنائي الشهير "بلاك تيما" لإحياء حفل غنائي، وذلك على مسرح ساقية الصاوي.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق

22فبراير، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ7 مساءً، وتم تحديدسعر التذكرة 75 جنيهاً، تباع التذاكر في شباك الساقية.

ومن المتوقع أن يقدم بلاك تيما مجموعة من أغانيه المفضلة لدى جمهوره، ومنها:"إنسان، ست الحسن، برنس الليالي".