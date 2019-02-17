شاهد.. مكسيم خليل يروج لصانع الأحلام

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مكسيم خليلكتبت - إيمان العوضي :
روج الفنان مكسيم خليل لمسلسله الجديد "صانع الأحلام"، الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2019، من خلال صورة من الكواليس نشرها عبر حسابه الرسميبموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"
وعلق مكسيم علي الصورة عبر حسابه قائلًا: "صانع الأحلام.. رمضان 2019 على قناة أبو
وشارك مكسيم خليل في مسلسل "صانع الأحلام"، كل من إيلي متري، رنا ريشه، طوني عيسى، أروى جودة، مي سليم، جهاد سعد، تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز.
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