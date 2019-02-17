كندة علوش توجه تهنئة خاصة لجومانا مراد بمولودها الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرصت الفنانة السورية كندة علوش على توجيه تهنئة خاصة لمواطنتها الفنانة جومانا مراد بعد وضعها مولودها الأول، والذي أطلقت عليه اسم “محمد”.

كندة نشرت صورة لجومانا، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقالت في تهنئتها لها: “جوجية حبيبة قلبي الف الحمدلله عسلامتك ومليون مبرووك الك ولربيع بمولودكم الأول محمد الله يحميه ويخلي ويباركلكن فيه”.

وكانت جومانا مراد قد وضعت مؤخرا مولودها الأول من زوجها الدكتور ربيع بسيسو، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

الفنانة السورية أعلنت هذا الخبر السعيد لجمهورها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث نشرت صورة لمولودها، لكنها حرصت على إخفاء ملامح وجهه، وكشفت أنها أطلقت عليه اسم “محمد”.

جومانا أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بمحمد ، أسأل الله ان يبارك لنا فيه وينبته نباتا حسنا ويرزقنا بره ويبلغ اشده و يجعله من عباده الصالحين آميييين”.

يذكر أن الفنانة السورية جومانا مراد كانت قد كشفت في حوار صحفي سابق لها أنها ستزوج ابنها من ابنة مواطنتها الفنانة كندة علوش.