ناهد السباعي تتذكر أخيها الراحل بصورة وكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تذكرت الفنانة المصرية ناهد السباعي أخيها الراحل فريد المرشدي، والذي وافته المنية عام 2014، إثر تعرضه لحادث مروع.

ناهد نشرت صورة جمتعها بأخيها الرحل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت له رسالة مؤثرة، عبرت فيها عن افتقادها الشديد له.

الفنانة المصرية كتبت: “لا أحد سيعرف كم افتقدك، كم أتألم، كم أحتاجك كل يوم، كنت أخي ورجلي وسوف أحلم دائماً أن أرتبط برجل مثلك”.

واختتمت كلامها بقولها: “أمي تقول إنني أشبهك في كل شيء يجعلني سعيدة، لأنني أحب كل شيء عنك، وحزينة لأنني أفتقد نصفي الحلو، أتمنى أن روحك المدهشة ترقد في سلام يا حبيبي، اللهم اغفر له وارحمه واعفُ عنه”.

يذكر أن فريد المرشدي هو الأخ غير الشقيق لناهد السباعي من والدتها، وكان متزوجا من الفنانة سوسن بدر، وبعد انفصاله عنها تزوج من الفنانة داليا البحيري وأنجب منها طفلة ثم انفصل عنها، وقد لقي مصرعه عام 2014، إثر تعرضه لحادث سيارة على طريق السويس أثناء عودته إلى منزله بعد تصادم سيارته بإحدى الشاحنات.