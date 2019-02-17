حملت في سن الستين!.. النجمة الهندية نينا جوبتا ينبوع الشباب الدائم.. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - بوليود - فتحي خلاف

لا تزال النجمة الهندية القديرة نينا جوبتا، البالغة من العمر 60 عامًا، قادرة على منح ممثلات بوليوود اليوم الأمل والفرصة للحاق بقطار العمر الذي يهرول، وقد يسحق في طريقه محطات الجمال.

منتجة الأفلام والمخرجة والممثلة الهندية، التي ولدت في 4 يوليو 1959 بدلهي في الهند، والتي أصبحت حاملًا وعمرها الآن 60 سنة، لكن ليس في حياتها الحقيقية، ولكن في فيلمها الذي صدر في وقت سابق عام 2018 “Badhaai Ho! ” بدت مثيرة في ساريها الأزرق.

في هذا الفيلم، ستظهر بدور والدة النجم الشاب أيوشمان كورانا، وبحسب مصدر مقرب من طاقم الفيلم، عندما تصبح نينا حاملًا، عليها أن تستمع إلى أبنائها وفي نفس الوقت، تبدأ الأحداث في ابتعاد ابنائها عنها خشية “الفضيحة”، قصة هذا الفيلم مكثفة للغاية وقد أعجب الجمهور ببرومو الفيلم أيضًا.

في مشاركة أخيرة نُشرت، ظهرت الممثلة وكأنها ينبوع الشباب عندما ارتدت ساريًا أزرق اللون مع بلوزة على الكتف من نفس اللون، وسرقت العرض، قامت برفع الصورة ابنتها التي تصمم الأزياء ماسابا جوبتا على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram

هذه ليست المرة الأولى التي تبدو فيها ممثلة ‘Badhaai Ho’ ساحرة، كما أن لا تزال جوبتا بإمكانها تقديم عروض وشخصيات تنبض بالحياة في بوليوود.