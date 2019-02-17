أمل العوضي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. كم بلغ سعرها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة الكويتية أمل العوضي جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها.
أمل تألقت بفستان قصير جمع بين اللونين الابيض والأسود، من توقيع دار الأزياء العالمي Balmain، يبلغ سعره نحو 1595 دولار أمريكي.
الفنانة الكويتية انتعلت حذاء أسود أنيق، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا، وتزينت بمكياج قوي أبرز جمال ملامحها.
وكانت أمل العوضي قد خضعت مؤخرا لعملية تجميل جديدة، شاركت جمهورها خطواتها لحظة بلحظة من خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص بموقع “سناب شات”.
أمل كشفت لجمهورها أنها تقنية تاتو الشفايف، والذي يعمل على منح الشفتين لون وردي طبيعي دون الحاجة لوضع أحمر الشفاه باستمرار.
الفنانة الكويتية ظهرت في مقطع الفيديو وهي تختار درجة اللون الذي ترغب في تطبيقه على شفتيها، فنصحتها خبيرة التجميل أن تختار اللون الأحمر، فاقتنعت الفنانة برأيها، وبالفعل طبقته على شفتيها.
وبعد أن انتهت من العملية، استعرضت الفنانة الكويتية التغيير الذي طرأ على شفتيها، حيث تحولتا بالفعل إلى اللون الأحمر دون وضع طلاء للشفاه.
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