صور جديدة من حفل زفاف مايلى سايروس

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشر موقع فني عالمي مجموعة من الصور الجديدة والفريدة من نوعها بجانب فيديو للنجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مايلى سايروس يوم زفافها على الممثل العالمى ليام همسوورث بعد 10 سنوات من ارتباط الثنائي.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، مايلى سايروس ، قد نشرت هذه الصور والفيديو فى اليوم العالمى للحب وذلك كنوع من التعبير عن حبها الشديد لزوجها، وتقديراً له على المفاجأة التى أعدها لها والتقدم لزواجها يوم 25 من ديسمبر العام الماض.

ومن جانبه كشف النجم ليام هيمسورث عن حبه للنجمة مايلي سايروس، في حوار أجراه مع مجلة Extra وقال: الزواج رائع وأنا محظوظ لكونى مع مايلى سايروس” وعن سؤاله عن فكرة الزواج وما الجديد فى علاقتهما قال: “الحياة بعد الزواج من مايلى سايروس لا يوجد بها اختلاف كبير، حيث إننا سويًا منذ 10 سنوات.

وكانت النجمة العالمية قد ظهرت مؤخرا، مع زوجها لأول مرة بعد زواجهما السري، حيث حضرت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة مايلي سايروس، برفقة زوجها الممثل الأسترالي الوسيم ليام هيسمورث، أحد الاحتفالات الفنية في مدينة لوس أنجلوس.

ظهرت مايلي مع زوجها ليام مرتدية فستانا أسود أنيق بعد مرور شهر على زواجهما حيث تزوجا في أواخر شهر ديسمبر 2018، وكانت مايلي ارتبطت بليام هيمسورث منذ 10 أعوام أثناء مشاركتهما في فيلم last song وشهدت علاقتهما انفصالات عدة ورفض عائلة ليام لمايلي بسبب تناولها مخدرات وقيامها بتصرفات غير مسئولة.