سلمى حايك تخضع لجلسة تصوير مع طائر البومة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اجرت الممثلة المكسيكية من أصل لبنانى سلمى حايك، جلسة تصوير مع طائر البومة، حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور لها مع هذا الطائر.

النجمة العالمية البالغة من العمر 52 عاما، نشرت صوراً مختلفة لها مع البومة، حيث ظهرت فى إحدى الصور تقبل هذا الطائر، وصورة أخرى يقف على إحدى كتفيها، فيما ظهر فى صورة أخرى يقف على إحدى ذراعيها.

سلمى حايك على هذه الصور، التى نالت إعجاب متابعيها على موقع “إنستجرام” بقولها: “أنا أحبه كثيرا”.

وكانت النجمة العالمية أقامت احتفالية خاصة أقامتها سلمى فى منزلها، يوم الخميس 14 فبراير، بمناسبة وصول عدد متابعيها إلى 9 ملايين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث وجهت الشكر لمتابعيها فى كل أنحاء العالم.

ونشرت سلمى فيديو قصير لها أثناء الاحتفال فى منزلها، وهى ترتدى نظارة على شكل قلب، وملأت منزلها ببلالين من الرقم 1 وحتى رقم 9، وسارت بينها بالترتيب حتى وصلت لرقم 9 وأبدت سعادة كبيرة.