في أول حلقات الموسم السادس من Arabs Got Talent.. متسابق يُبكى أحمد حلمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبهر المتسابق المصري أحمد ياسر، لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent في أول حلقات الموسم السادس للبرنامج والتي انطلقت السبت 16 فبراير، وتسبب في بكاء الفنان أحمد حلمي، عضو اللجنة وذلك بسبب غنائه لكوكب الشرق أم كلثوم.

واستطاع المتسابق أن يتجاوز مرحلة تجارب الأداء بثلاثة نعم من اللجنة، ليكشف بعدها أن هذه هي المرة الثالثة له للمشاركة في البرنامج.

وشارك أحمد ياسر في الجزء الثالث من البرنامج، وفشل وحصل على 4 لا من لجنة التحكيم، كما شارك في الجزء الرابع وبكى على المسرح وصعد الفنان أحمد حلمي، ونجوى كرم لتهدئته وطلب منه حلمي عدم المشاركة في البرنامج مرة أخرى.

ولكن مع إصرار أحمد ياسر حرص على دراسة الموسيقى، واستطاع المشاركة في الموسم السادس ليبهر لجنة الحكم بصوته.

ووصفه أحمد حلمي، بالمناضل الذي يسعى لتحقيق حلمه، وطلب احتضانه وهو الأمر الذي أسعد المتسابق كثيرًا.

وشهدت الحلقة الأولى من تجارب الأداء أول باز ذهبي، لصالح فريق جلهوم للجمباز وهو فريق مصري، استطاع أن يخطف الأنظار إليه خلال العرض، وذلك بشكل مفاجئ للجنة التحكيم.