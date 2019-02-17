تزوجت مرة واحدة.. وأنهت حياتها في دار مسنين.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نادية فهمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدمت الفنانة المصرية الراحلة نادية فهمي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي حفرت في ذاكرة السينما والدراما المصري، ومن أهمها «حياة» في مسلسل «نصف ربيع الآخر»، وكذلك «سنية بائعة البريمو» في الفيلم الثمانيناتي «فوزية البرجوازية».

- نادية فهمي، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1950، ودرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعلى مدار مسيرتها الفنية، كان أغلب نشاطها متركزًا على الدراما التليفزيونية.

- تزوجت الفنانة نادية فهمي مرة واحدة وكانت من الفنان سامح لصريطي والد ابنتيها إيمان وابتهال.

- انفصلت عن سامح الصريطي منذ أكثر من 23 عامًا، ألا أنهم ظلا على علاقة جيدة بُحكم وجود أبناء بينهما ولم يكشف عن انفصالها إلا في السنوات الأخيرة من حياتها.

- يعد مسلسل «القضبان»، عام 1974، أول عمل فني شاركت به، برفقة الفنان، محمود المليجي ومصطفى فهمي.

- كما شاركت في عام 1979، في أول خطواتها في عالم السينما، من خلال فيلم «يُمهل ولا يهمل»، بمشاركة الفنان، فريد شوقي.

- توالت أعمالها السينمائية والدرامية فيما بعد، حيث كانت فترة الثمانينات والتسعينيات فترة النشاط الفني لها، شاركت في عدة أفلام، أهمها «حتى لا يختنق الحب»، «مرزوقة»، «الليلة الموعودة»، «فوزية البرجوازية».

- بعد دورها في مسلسل «نجوم في سماء الحضارة المصرية» عام 2001، توقفت عن العمل الفني ولمدة 8 سنوات، إلا أنها عادت مرة أخرى من خلال مسلسل «الرحايا» مع الفنان نور الشريف عام 2009، كما شاركت في فيلم «برتيتا»، عام 2012.

- أصيبت الفنانة الراحلة في عام 2015، بجلطة نقلت على إثرها للعلاج في مستشفى تابع للقوات المسلحة، وتم حجزها لعدة أيام وبعدها عادت مرة أخرى إلى منزلها لاستكمال باقي العلاج.

- وفي ديسمبر 2016، قال الناقد، التقط أحد الصحفيين صور لها من داخل دار رعاية للمسنين، وتعرض الفنان سامح الصريطي لانتقادات بالغة وابنتيه بسبب ذلك الأمر.

الفنانة ابتهال الصريطي، خرجت عن صمتها وقتها وكشفت طبيعة الحالة الصحية لوالدتها قائلة: عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «في الآونة الأخيرة نظرا لطبيعة المرض القاسية أصبحت رعاية الممرضات لأمي في المنزل غير مجدية وغير كافية، ونصحنا الأطباء المعالجون لها بضرورة وجودها هذه الفترة في مكان مجهز بشكل أفضل لمثل هذه الحالات وبه رعاية خاصة لمرضي الزاهايمر كبار السن».

وأضافت: «الحمد لله توصلنا لمكان يوجد به هذه الرعاية الطبية المتخصصة مع وجود فريق تمريض لمتابعة حالتها ومناخ مناسب جدا من ناحية الخضرة والهواء النقي الذي يحتاجه مريض الزهايمر للمساعدة علي تحسن الحالة علي عكس منزلنا في وسط المدينة المحاط بالضوضاء والتلوث».

وتابعت: «نحن أسرتها وبعض المقربين نلازمها بشكل دائم والحمد لله والشكر لله بدأ التحسن تدريجيا منذ الأيام الأولي، لم أكن أود أن أهز صورة أمي المرأة القوية التي طالما كانت رمزا للبهجة في حياتنا كأسرة وكجمهور ومحبين، ولكن ربما أراد الله أن يكون هذا سببا لإلقاء الضوء على ضرورة التوعية بمرض الزهايمر وتقبل المجتمع له».

ومع تعرض «نادية» لانتكاسات عدة خلال جلسات علاجها نصح الأطباء ابنتيها وطليقها بضرورة وضعها في دار لرعاية المسنين، نظرًا لطبيعة المرض القاسية أصبحت رعاية الممرضات لها في المنزل غير مجدية وغير كافية، ونصحنا الأطباء المعالجون لها بضرورة وجودها هذه الفترة في مكان مجهز بشكل أفضل لمثل هذه الحالات، وبه رعاية خاصة لمرضى ألزهايمر كبار السن.

وكان الفنان سامح الصريطي، قد كشف تفاصيل نقل زوجته لإحدى دور الرعاية قائلًا خلال لقائه في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمذاع عبر فضائية cbc: «اكتشفنا إصابتها بأعراض الزهايمر، وسط عدم تصديق من البنات، ووقتها نصحنا الأطباء بالاهتمام الطبي الخاص بها واستقدمنا ممرضات للقيام بذلك ولكن حدثت مشاكل من سرقة وخلافه، ولهذا نصحنا الأطباء بنقلها إلى إحدى دور الرعاية بالزهايمر، لأن الحالة تطورت، وكان هذا الأمر شاقا جدًا على البنات لأنهن كنا يذهبن لزيارتها يوميًا».

وأكد أن أحد الصحفيين التقط لزوجته صورة أو وصلت إليه بطريقة ما واستغلها لتشويه صورته وصورة بناته ولم يكلف نفسه بمعرفة الحقيقة.

ومن أشهر الادوار التي جسدت نهايتها وكأنها تنبأت به دور لميعة والدة الشيخ كامل في مسلسل «الرحايا» مع الفنان الراحل نور الشريف، حيث كانت لميعة تعاني من مرض الزهايمر.

وتوفيت الفنانة نادية فهمي في هدوء وبعيدًا عن الأضواء يوم الخميس 14 فبراير، عن عمر يناهز الـ 69 وقيل إن الفواة تمت في منزل طليقها الفنان سامح الصريطي، ولم يكشف غن وقت خروجها من دار الرعاية.