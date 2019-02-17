سعد الصغير يغنى «أنا العريس» بالصينى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يجهز المطرب الشعبي المصري سعد الصغير لأغنية جديدة تحمل اسم “أنا العريس” من ألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق ويغنيها لأول مرة سعد بالصينى، ويفاجئ بها جمهوره، خاصة أنه يقدمها بشكل مختلف.

وعلى جانب آخر ، كانت أخر حفلات سعد الصغير، بدبى فى القرية العالمية والتى لاقت نجاحا كبيرا وحضرها نحو 60 ألف شخص واستمرت نحو 3 ساعات بناء على طلب جمهوره.

والنجم المصري قدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه من خلالها من ضمنها “العنب العنب” و”الليلة ولعة” “النهاردة فرحى يا جدعان” وغيرها من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق طول الحفلة.

وعلى صعيد الدراما كان آخر أعمال سعد الصغير مسلسل “30 ليلة وليلة” الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر ويضم عددًا من النجوم الذين يظهرون من خلاله كضيوف شرف.