سوزان نجم الدين تشارك في بطولة «ابن أصول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت السورية سوزان نجم الدين تصوير أولي مشاهدها ضمن احداث مسلسل «ابن أصول» مع الفنان حمادة هلال استعدادًا لعرضه في منافسات شهر رمضان 2019.

النجمة اللبنانية أعربت عن سعادتها بتعاونها الأول مع شركة سينرجي وانضامها لمسلسل «ابن أصول» وتعاونها الأول أيضا مع حمادة هلال والمخرج محمد بكير والكاتب أحمد محمود أبوزيد، موضحة بأن الدور التي ستقدمه سيكون مختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل وتتمنى أن يضيف علامة مميزة لمسيرتها الفنية.

سوزان أضافت في تصريحات صحفية بأن انضمامها للعمل جاء بعدما قرأت قصة المسلسل وأُعجبت بأهدافه الإنسانية التي تمس كل أسرة وأضافت أن مضمون العمل يُعتبر من أهم اهتماماتها في نشاطاتها الخيرية والإنسانية.

ويشارك في بطولة مسلسل «ابن أصول»، حمادة هلال وسوزان نجم الدين وايتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.