إعلامية تهاجم أصالة: “شوّهت أغنيتنا الوطنية”

متابعة بتجــــــــــــــرد: هاجمت الإعلامية فجر السعيد الفنانة أصالة، بعد أن قدّمت أغنية وطنية للفنان الكريم عبد القادر تكريماً للجمهور الكويتي في مهرجان “فبراير الكويت”.

وقالت: “يا جماعة لو سمحتوا اللي يعرف أهل الأستاذ عبد الكريم عبد القادر يكلمهم يطفون التلفزيون حالا عشان نفسيته ما تتعب”، في إشارة منها إلى أن أصالة شوّهت الأغنية وأدتها بطريقة غير مناسبة.

وكانت أصالة نصري قد تلقت إنتقادات لاذعة على إطلالتها في “فبراير الكويت”.