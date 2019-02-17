متابعة بتجـــــــــــــرد: داعبت النجمة الإماراتية أحلام، زميلتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على طريقتها الخاصة. وردّت أحلام على تصريح شيرين عبد الوهاب في برنامج “تخاريف”، حول رغبة الأخيرة بارتداء طاقية الإخفاء لتتمكن من شرقة مجوهراتها. وكتبت أحلام عبر خاصية “إنستا ستوري”: “حلالك حبيبتي شيرين بس لازم تشتغل الطاقية على الاقل شهر لانك بتطولين في الخزنة”، في إشارة منها الى أن “خزينة” المجوهرات الخاصة بها تحتوي على قطعة كثيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تردّ على شيرين: “بتطولين”.. وما علاقة طاقية الإخفاء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.