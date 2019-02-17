بالفيديو .. هدية هايدى كرم لوالدتها فى الفلانتين

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هذه هدية الفنانة هايدى كرم لوالدتها فى الفلانتين؟

نشرت الفنانة "هايدي كرم"، مقطع فيديو لوالدتها أثناء إرتدائها نظارة جديدة، اهدتها اليها ابنتها الفنانة. وكتب هايدى تعليقا على الفيديو الذي نشرته عبر "انستجرام" : "#يوميات_هيدي_و_أم_هيدي ماما وهي بتقيس نضارتي الجديدة هدية الفالانتين بتاعتي، بس طبعًا مش عارفه يا حرام إنها بتتصور؟ يديو فعماله تعمل اَي كلام... غلبانة ماما معايا".

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