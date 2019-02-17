أبطال أسطوريون جمعوا بين القوى الخارقة وخفة الظل.. شاذام آخرهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح البطل الخارق "شاذام"Shazam في تغيير الصورة النمطية المعروفة عن الأبطال الخارقين، ورغم أن هذه الصورة شهدت تغييرا كبيرا خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بملابسهم وأشكالهم، فإنه لم يسبق ويقدم أي عمل فني البطل خفيف الظل يملك حس الدعابة.

وكشف الإعلان الترويجي لفيلم Shazam، الذي عرض مؤخرا، عن خفة دم البطل الخارق، وحصد ردود فعل إيجابية، إذ أكد الجمهور أنهم يحبون الأبطال الأقل جدية سواء في عالم مارفل أو دي سي.

ويستعرض موقع "رانكر" الأمريكي أبرز الأبطال الخارقين الذين نالوا إعجاب الجمهور بشخصياتهم الفريدة وحس دعابتهم العالي.

1- ديدبول

شخصية خيالية ابتكرها الكاتبان فابيان نيسزا وروب ليفيلد، ونشرتها شركة مارفل للقصص المصورة، ورغم أن "ديدبول" كان في البداية شريرا خارقا فإن مبتكري الشخصية استقروا في النهاية على جعله معادٍ للأبطال الخارقين، وإن كان واحدا منهم.

ونجحت خفة ظل "ديدبول" المختلفة عن بقية الأبطال الخارقين في جعله واحدا من أكثر "السوبرهيروز" شعبية في السنوات الأخيرة.

2- سبايدر مان

ابتكر شخصية سبايدر مان الأسطورية ستان لي وستيف ديتكو، وقدمت مارفل شخصيته في كثير من قصص الكوميكس، وفي سلسلة أفلام خاصة به ظهر لها أكثر من نسخة، وكذلك في مسلسلات تلفزيونية.

وترجع شعبية هذا البطل الخارق إلى قدرته على السخرية رغم أنه يأتي من خلفية حزينة، إذ إنه يتيم ربته عمته ماي وعمه بن، قبل أن يتوفى الأخير أيضا، ورغم ذلك حافظ سبايدر مان على ضحكته دوما.

3- روكيت راكون

شخصية خيالية ابتكرها الكاتب بيل مانتلو، والرسام كيث جيفين، وظهرت في عالم مارفل، وهو عبارة عن حيوان راكون ناطق شديد الذكاء يمتلك قدرات قتالية عالية، واستلهم الكاتب اسمه من أغنية شهيرة لفريق البيتلز وهي: Rocky Raccoon.

وظهرت الشخصية في سلسلة أفلام Guardians of the Galaxy، أو "حراس المجرة"، ولاقت نجاحاً كبيراً بسبب خفة ظل وذكاء "روكيت راكون".

4- فلاش

شخصية خيالية ابتكرها الكاتب جاردنر فوكس، والرسام هاري لامبرت، وظهرت في عوالم دي سي، ورغم أن العالم كله يعرف اسم البطل الخارق فلاش، فإن أول ظهور له في القصص المصورة كان باسم Scarlet Speedster، في إشارة إلى سرعته الخارقة.

ويجمع فلاش بين سرعة الحركة والبديهة، وبطبيعة الحال جعلته الأخيرة من أكثر الأبطال الخارقين خفة ظل وشعبية.

5- هيل بوي

شخصية خارقة ابتكرها الكاتب مايك ميجنولا، وظهرت لأول مرة في كوميك-كون سان دييجو، ومع تحقيقها نجاحا كبيرا، توالى ظهورها في المسلسلات القصيرة وألعاب الفيديو جيمز، ثم انتقلت إلى شاشة السينما ليصدر للشخصية أكثر من فيلم، أحدثها يصدر هذا العام.

ويلعب بطولة العمل الممثل ديفيد هاربر، ويعتمد هيل بوي على السخرية وحس الدعابة للتخفيف من حدة شكله الغريب، فهو كائن فضائي شيطاني قرر الانضمام للبشر لمساعدتهم على وقف أي اعتداء خارجي.

6- عين الصقر أو "هوك أي"

شخصية خيالية ابتكرها ستان لي والرسام دون هيك، لبطل خارق يمتلك القدرة على تسديد السهام بسرعة خارقة دون أن يخطئ، ورغم أن الشخصية كانت شريرة في البداية، فإنه بانضمامها إلى سلسلة أفلام أفنجرز التي قدمتها مارفل، ظهر الجانب الطيب فيها أكثر وضوحا.

ويعلم محبو شخصية "هوك اي" أن سرعة إلقائه للسهام ليست موهبته الوحيدة فهو قادر على إلقاء النكات بالسرعة نفسها.

7- أيرون مان

شخصية خارقة ابتكرها ستان لي، ونشرت مارفل قصصه المصورة، ثم حولتها إلى سلسلة أفلام سينمائية بسبب نجاحها الكبير، ويجمع المليونير توني ستارك بين القوى الخارقة التي منحتها له "بدلته" الخارقة، وحس الدعابة الساخر، ما أكسبه شعبية كبيرة.